«Звёздные войны» получили обвинения в расизме

Всемирно известные художественные фильмы во вселенной «Звёздных войн» получили множественные обвинения в расизме из-за того, что слишком малое количество специалистов, участвовавших в создании картин, были представлены чернокожими мужчинами.

Александр Вест

Из-за обилия белых мужчин на кинолентах различных частей «Звёздных войн» возник скандал, начавшийся с публикации статьи, которую написала журналистка по имени Морин Райан. Журналистка посчитала, что компания Lucasfilm за более чем 40-летний период наняли более двух десятков сценаристов и режиссёров, 99 процентов из которых были белыми мужчинами. За все 40 лет создания многочисленных картин по вселенной «Звёздных войн», лишь 1 специалист, работавший над созданием данных кинолент, был чернокожим. Данная ситуация показалась Морин более чем странной, а своими предположениями и возмущениями она решила поделиться с широкой общественностью.Многие поклонники Галактической саги потребовали официальных объяснений от создателей фильмов, выразив своё возмущение проявлению явного расового неравенства.