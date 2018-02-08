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| | «Звёздные войны» получили обвинения в расизме

«Звёздные войны» получили обвинения в расизме

Сегодня, 13:10
Всемирно известные художественные фильмы во вселенной «Звёздных войн» получили множественные обвинения в расизме из-за того, что слишком малое количество специалистов, участвовавших в создании картин, были представлены чернокожими мужчинами.

«Звёздные войны» получили обвинения в расизме

 

Из-за обилия белых мужчин на кинолентах различных частей «Звёздных войн» возник скандал, начавшийся с публикации статьи, которую написала журналистка по имени Морин Райан. Журналистка посчитала, что компания Lucasfilm за более чем 40-летний период наняли более двух десятков сценаристов и режиссёров, 99 процентов из которых были белыми мужчинами. За все 40 лет создания многочисленных картин по вселенной «Звёздных войн», лишь 1 специалист, работавший над созданием данных кинолент, был чернокожим. Данная ситуация показалась Морин более чем странной, а своими предположениями и возмущениями она решила поделиться с широкой общественностью.

Многие поклонники Галактической саги потребовали официальных объяснений от создателей фильмов, выразив своё возмущение проявлению явного расового неравенства.
Александр Вест
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