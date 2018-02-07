Рената Литвинова стала режиссером спектакля под музыку Земфиры

Рената Литвинова решила себя попробовать в качестве режиссера. Ее дебютным проектом стал спектакль "Северный ветер”. Спектакль впервые покажут в Екатеринбурге.

Сюжет повествует о том, как семья успешных предпринимателей решила отметить вместе новый год, раскрываются судьбы этих людей, у которых, на первый взгляд, есть все, но если присмотреться лучше к их жизням, то становится ясно, что счастья в них практически иссякло. В произведении присутствуют элементы фэнтези, абсурда и сюрреализма. Сама Рената заявляет, что много сил и времени потратила на работу с актерами и на визуальный ряд и сравнивает свою работу со сказкой Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес”.Музыку к спектаклю писала близкая подруга Литвиновой - Земфира.