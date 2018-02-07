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| | Сын Чингиза Айтматова снимет фильм об отце

Сын Чингиза Айтматова снимет фильм об отце

Вчера, 20:16
В Татарстане ведутся работы над биографическим фильмом о Чингизе Айтматове под названием «Мир Айтматова. Мир без Айтматова». Картина посвящена 90-летию писателя.

Сын Чингиза Айтматова снимет фильм об отце

 

Руководителем съемки выступает его сын - Аскар, который ныне киргизский дипломат, также в съемочную группу входят режиссер Бакыт Карагулов и оператор Айбек Жангазиев.

Фильм планируют отснять в музее и колледже имени Чингиза Айтматова,в родном селе писателя и в театрах, где на татарском языке ставят спектакли по его произведениям. Так же Аскар Айтматов хочет встретиться с представителями местной интеллигенции, чтобы больше узнать про творчество отца.

Чингиз Айтматов русский писатель и, народного писатель Киргизской ССР, лауреат Ленинской и Государственной премий. Его работы были переведены на множество языков и опубликованы во многих странах. Самым значимым его произведением считается повесть «Джамиля».
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