Сын Чингиза Айтматова снимет фильм об отце

В Татарстане ведутся работы над биографическим фильмом о Чингизе Айтматове под названием «Мир Айтматова. Мир без Айтматова». Картина посвящена 90-летию писателя.

Руководителем съемки выступает его сын - Аскар, который ныне киргизский дипломат, также в съемочную группу входят режиссер Бакыт Карагулов и оператор Айбек Жангазиев.Фильм планируют отснять в музее и колледже имени Чингиза Айтматова,в родном селе писателя и в театрах, где на татарском языке ставят спектакли по его произведениям. Так же Аскар Айтматов хочет встретиться с представителями местной интеллигенции, чтобы больше узнать про творчество отца.Чингиз Айтматов русский писатель и, народного писатель Киргизской ССР, лауреат Ленинской и Государственной премий. Его работы были переведены на множество языков и опубликованы во многих странах. Самым значимым его произведением считается повесть «Джамиля».