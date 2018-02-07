В Екатеринбурге продемонстрируют спектакль о жизни Егора Летова и последний концерт «Гражданской обороны»

Представители Ельцин Центра рассказали, что постановкой по произведению Константина Стешика занимается команда «В центре». Режиссурой занимается Семен Серзин. Ранее он успешно работал над проектом «Сашбаш», повествующем о поэте и музыканте Александре Башлачеве. Ту пьесу поставили на сцене Центра современной драматургии.
Создатель спектакля о Летове назвал свое творение «повседневной трагедией с музыкой». В центре пьесы находится герой по имени Стас. У него есть семья, дети, но он и сам вечный ребенок. Он не может прекратить жить жизнью музыканта, чья слава канула в Лето вместе в 90-ми. Герой влюбляет в себя наивную девушку Яну, годящуюся ему в дочери, но даже в ней не может долго поддерживать «огонь».
После будет показан фильм «Сияние обрушится вниз». Это в прямом смысле запись последнего концерта Летова и его «Гражданской обороны» от 9 февраля 2008 года его сняли абсолютно случайно, а в 2017-м перемонтировали в полноценный фильм-концерт силами студии «Космосфильм» и супруги Летова Натальи Чумаковой. Сообщается, что сам музыкант погиб через десять дней после того памятного концерта.