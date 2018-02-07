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| | В Екатеринбурге продемонстрируют спектакль о жизни Егора Летова и последний концерт «Гражданской обороны»

В Екатеринбурге продемонстрируют спектакль о жизни Егора Летова и последний концерт «Гражданской обороны»

Вчера, 18:07
В Ельцин Центре в Екатеринбурге 17 февраля будет показан спектакль «Летели качели». Постановку, основанную на жизни Егора Летова уже охарактеризовали как псевдодокументальную. Спустя два дня после премьеры там же покажут запись последнего концерта группы Летова «Гражданской обороны».

В Екатеринбурге продемонстрируют спектакль о жизни Егора Летова и последний концерт «Гражданской обороны»

 

Представители Ельцин Центра рассказали, что постановкой по произведению Константина Стешика занимается команда «В центре». Режиссурой занимается Семен Серзин. Ранее он успешно работал над проектом «Сашбаш», повествующем о поэте и музыканте Александре Башлачеве. Ту пьесу поставили на сцене Центра современной драматургии.

Создатель спектакля о Летове назвал свое творение «повседневной трагедией с музыкой». В центре пьесы находится герой по имени Стас. У него есть семья, дети, но он и сам вечный ребенок. Он не может прекратить жить жизнью музыканта, чья слава канула в Лето вместе в 90-ми. Герой влюбляет в себя наивную девушку Яну, годящуюся ему в дочери, но даже в ней не может долго поддерживать «огонь».

После будет показан фильм «Сияние обрушится вниз». Это в прямом смысле запись последнего концерта Летова и его «Гражданской обороны» от 9 февраля 2008 года его сняли абсолютно случайно, а в 2017-м перемонтировали в полноценный фильм-концерт силами студии «Космосфильм» и супруги Летова Натальи Чумаковой. Сообщается, что сам музыкант погиб через десять дней после того памятного концерта.
Дарья Светозарова
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