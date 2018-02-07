Элтон Джон отменяет концерты ради свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Знаменитый певец Элтон Джон отменяет свои гастроли ради свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишут западные издания.

Английский певец, пианист и композитор Элтон Джон отменил концерты в США ради свадьбы принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. Согласно данным СМИ, 18-19 мая артист обязывался отыграть два выступления в Лас-Вегасе, но вынужден был их перенести на другую дату, потому как являлся другом принцессы Дианы, погибшей в 1997 году. Он хорошо знаком с принцами Гарри и Уильямом с детства, также исполнитель присутствовал в качестве гостя на бракосочетании Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году в Вестминстерском аббатстве.Ранее пресса сообщала о желании 70-летнего Элтона Джона закончить музыкальную карьеру в связи с его здоровьем. В нынешнем году у артиста запланировано почти три десятка концертов в Грузии и США.