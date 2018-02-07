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| | Актеры из США знают, как пережить мороз в России

Актеры из США знают, как пережить мороз в России

Вчера, 17:42
Западные актеры Деррик Лоуренс и Кирстен Пипер Браун в очередной раз посетили зимнюю Россию. Теплолюбивые артисты знают, как не замерзнуть в этой стране.

Актеры из США знают, как пережить мороз в России

 

Вчера на Шаляпинском фестивале состоялся показ оперы «Порги и Бесс», главное роли в которых сыграли Кирстен Браун и Деррик Лоуренс. Они не в первый раз посещают РФ, поэтому подготовились к местным холодам. Исполнитель роли Порги сообщает, что перед концертом в Казани появилась сильная метель. Артист вспоминает, как он в 2005 году приезжал в столицу Татарстана, и тогда температура была -30 градусов. Также он припомнил, как в минувшем году перед выходом на улицу ему предложили выпить рюмку для согрева. Лоуренс рискнул и не пожалел.

Более сдержанной оказалась Браун. Она проживает в Нью-Йорке, где также бывает снег, поэтому привыкла к холодам. В Россию актриса приехала в своей американской куртке, но удивлена обилием верхней зимней одежды в Казани. «Шапки, пальто, куртки», говорит Кирстен, пообещав, поэкспериментировать с одеяниями казанцев.
Никита Готский
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