На Минкульт подали в суд из-за запрета фильма «Смерть Сталина»

Роман Голосун и Эрнест Мезака подали в суд Сыктывкара официальный судебный иск, направленный против российского Министерства культуры. В суд активисты подали из-за того, что художественный фильм под названием «Смерть Сталина» был снят с проката.

Александр Вест

Составители судебного иска считают, что действия представителей российского Минкульта являются прямым нарушением их прав. Истцы заметили, что один из них приобрёл пять билетов на показ данной картины, а в итоге остался ни с чем из-за запрета показа этого фильма. Эрнест заметил, что ни один фильм не сможет удовлетворить 100% зрителей и критиков, однако негативные отзывы и оценки части граждан, посчитавших данный фильм оскорблением для российского народа, ещё не повод снимать киноленту с проката.Юрист, ассистировавший истцам в составлении судебного иска, заметил, что запретом на показ данной картины Минкульт нарушил права не только российских граждан, но также и нормы, установленные в международном праве.