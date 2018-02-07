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| | На Минкульт подали в суд из-за запрета фильма «Смерть Сталина»

На Минкульт подали в суд из-за запрета фильма «Смерть Сталина»

Сегодня, 16:27
Роман Голосун и Эрнест Мезака подали в суд Сыктывкара официальный судебный иск, направленный против российского Министерства культуры. В суд активисты подали из-за того, что художественный фильм под названием «Смерть Сталина» был снят с проката.

На Минкульт подали в суд из-за запрета фильма «Смерть Сталина»

 

Составители судебного иска считают, что действия представителей российского Минкульта являются прямым нарушением их прав. Истцы заметили, что один из них приобрёл пять билетов на показ данной картины, а в итоге остался ни с чем из-за запрета показа этого фильма. Эрнест заметил, что ни один фильм не сможет удовлетворить 100% зрителей и критиков, однако негативные отзывы и оценки части граждан, посчитавших данный фильм оскорблением для российского народа, ещё не повод снимать киноленту с проката.

Юрист, ассистировавший истцам в составлении судебного иска, заметил, что запретом на показ данной картины Минкульт нарушил права не только российских граждан, но также и нормы, установленные в международном праве.
Александр Вест
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