Седьмой сезон сериала «Однажды в сказке» станет заключительным

Кинокомпания АВС вынесла решение закрыть сериал «Однажды в сказке». Седьмой сезон станет финальным.

Пелагея Лебединская

Со слов создателей сериала «Однажды в сказке», рейтинг последнего сезона значительно упал в сравнении с предыдущими. Это произошло практически сразу же, как со съемок ушли актеры Дженнифер Моррисон, Джиннифер Гудвин, Джон Даллас, Джаред Гилмор, Эмили де Рэвин, Колин О’Донохью, которые играли главные роли. Это и побудило кинокомпанию АВС закрыть сериал. Поклонников ленты очень огорчила эта новость, но они остаются в надежде, что руководство кинокомпании АВС еще передумает.Сериал «Однажды в сказке» снимался целых семь лет. В нем существуют все известные нам сказочные персонажи Диснея. Его сюжет разворачивается в двух мирах - в современном, и в сказочном.