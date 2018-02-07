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| | Седьмой сезон сериала «Однажды в сказке» станет заключительным

Седьмой сезон сериала «Однажды в сказке» станет заключительным

Сегодня, 16:00
Кинокомпания АВС вынесла решение закрыть сериал «Однажды в сказке». Седьмой сезон станет финальным.

Седьмой сезон сериала «Однажды в сказке» станет заключительным

 

Со слов создателей сериала «Однажды в сказке», рейтинг последнего сезона значительно упал в сравнении с предыдущими. Это произошло практически сразу же, как со съемок ушли актеры Дженнифер Моррисон, Джиннифер Гудвин, Джон Даллас, Джаред Гилмор, Эмили де Рэвин, Колин О’Донохью, которые играли главные роли. Это и побудило кинокомпанию АВС закрыть сериал. Поклонников ленты очень огорчила эта новость, но они остаются в надежде, что руководство кинокомпании АВС еще передумает.

Сериал «Однажды в сказке» снимался целых семь лет. В нем существуют все известные нам сказочные персонажи Диснея. Его сюжет разворачивается в двух мирах - в современном, и в сказочном.
Пелагея Лебединская
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