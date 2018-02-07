Режиссер "Игры престолов" снимет сериал про Конана-варвара

Стриминговый сервис Amazon планирует уже в ближайшее время приступить к съемкам сериала «Конан-варвар», посвященного легендарному герою. Режиссером нового проекта должен стать Мигель Сапочник, получивший славу в работе над «Игрой престолов».

С апочник занимался постановкой наиболее успешных серий данного произведения, среди которых «Дар», «Битва бастардов», «Ветра зимы», а также получил премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала. В создании шоу о приключениях Конана также примут участие Райан Кондал и Уоррен Литтлфилд, о чем рассказали сотрудники СМИ, близкие к создателям.

Стоит напомнить, что персонаж Конана-варварва был создан Робертом Ирвином Говардом. Появляется он не только в книжных произведениях и фильмах, но также и в массе различных комиксов и видеоигр.

Самая первая экранизация «Конана-варвара» превратила в мировую знаменитость тогда еще малоизвестного актера Арнольда Шварценеггера. В 2011 году в прокат вышла еще одна картина про Конана, роль которого на себя взял Джейсон Момоа («Игра престолов», «Лига справедливости»). Фильм, однако, не нашел своего зрителя и провалился в прокате.

Николай Офицеров