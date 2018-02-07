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| | Трейлер фильма "Мулла" с Башаровым опубликован в Сети

Трейлер фильма "Мулла" с Башаровым опубликован в Сети

Сегодня, 15:48
В Сети появился трейлер фильма «Мулла» с Маратом Башаровым. Его премьера состоится в нынешнем году.

Трейлер фильма "Мулла" с Башаровым опубликован в Сети

 

Основой ленты является произведение татарского писателя Туфана Миннуллина, неоднократно ставившееся в театрах республики. О желании снять фильм по книге автора заявлял Марат Ахметшин, ранее обращавшийся по этому поводу к Ильдару Ягафорову, который занимает должность главы Союза кинематографистов Татарстана.

Сценарий к фильму «Мулла» написал Ильгиз Зайниев, соавторами выступили Рамиль Фазлеев и Марат Ахметшин. Картину сняли при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, одну из ролей сыграл Марат Башаров, который до этого принимал участие в создании ленты «Движение вверх», исполнив роль Геннадия Терещенко, представителя Госкомспорта СССР.
Никита Готский
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