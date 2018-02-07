Певица Адель стала богаче на 142 миллиона фунтов стерлингов за одно турне

Всего одно мировое турне принесло знаменитой певице Адель 142 миллиона фунтов стерлингов. Сообщается, что в 2016-2017 годах исполнительница гастролировала по миру, получая иногда всего за один концерт более миллиона долларов. Выступала девушка в поддержку своего альбома «25».

Дарья Светозарова

О доходах артистки по итогам турне сообщили в ее компании - Remedy Touring. В частности, представители компании рассказали, сколько на самом деле получила Адель. Из вышеуказанной суммы девушке фактически досталось только 42 миллиона фунтов. Остальной заработок Адели ушел на расходы на тур и оплату сотрудникам фирмы. 136 миллионов было выручено от продаж билетов, а еще 6,6 миллионов фунтов составила прибыль от сувениров.