Певица Адель стала богаче на 142 миллиона фунтов стерлингов за одно турне

О доходах артистки по итогам турне сообщили в ее компании - Remedy Touring. В частности, представители компании рассказали, сколько на самом деле получила Адель. Из вышеуказанной суммы девушке фактически досталось только 42 миллиона фунтов. Остальной заработок Адели ушел на расходы на тур и оплату сотрудникам фирмы. 136 миллионов было выручено от продаж билетов, а еще 6,6 миллионов фунтов составила прибыль от сувениров.
Певица Адель стала богаче на 142 миллиона фунтов стерлингов за одно турнеСегодня, 16:11
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