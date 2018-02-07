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| | По песням Боба Марли снимут анимационный фильм

По песням Боба Марли снимут анимационный фильм

Вчера, 23:00
По песням и музыкальным композициям легендарного ямайского певца Боба Марли снимут полнометражный анимационный фильм. Такое намерение озвучили представители компании 20th Century Fox Animation.

По песням Боба Марли снимут анимационный фильм

 

Продюсерами ленты выступят Кения Баррис и дочь исполнителя Седелла Марли. Многие композиции Боба Марли будут специально аранжированы «вживую» известными музыкантами и композиторами. На «живой» (не роботизированной) обработке музыкальных текстов настояла дочь певца, которая полагает, что синглы отца, окрашенные ямайскими фольклорными традициями, «погибнут при вмешательстве компьютерной программы».

Анимационные фильмы о музыкантах и композиторах имеют свою специфику, полагает второй продюсер Кения Барис, режиссеру-постановщику трудно удержаться на тонкой линии детского восприятия сюжета и взрослого разрешения сверхзадачи фильма.

Здесь стоит напомнить, что кинокомпания 20th Century Fox Animation сегодня параллельно снимает еще одну музыкальную ленту о Лучано Паваротти.
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