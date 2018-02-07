По песням Боба Марли снимут анимационный фильм

По песням и музыкальным композициям легендарного ямайского певца Боба Марли снимут полнометражный анимационный фильм. Такое намерение озвучили представители компании 20th Century Fox Animation.

Продюсерами ленты выступят Кения Баррис и дочь исполнителя Седелла Марли. Многие композиции Боба Марли будут специально аранжированы «вживую» известными музыкантами и композиторами. На «живой» (не роботизированной) обработке музыкальных текстов настояла дочь певца, которая полагает, что синглы отца, окрашенные ямайскими фольклорными традициями, «погибнут при вмешательстве компьютерной программы».Анимационные фильмы о музыкантах и композиторах имеют свою специфику, полагает второй продюсер Кения Барис, режиссеру-постановщику трудно удержаться на тонкой линии детского восприятия сюжета и взрослого разрешения сверхзадачи фильма.Здесь стоит напомнить, что кинокомпания 20th Century Fox Animation сегодня параллельно снимает еще одну музыкальную ленту о Лучано Паваротти.