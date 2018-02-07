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| | Суд отказал актрисе из "Вечного зова" в выплате пенсии

Суд отказал актрисе из "Вечного зова" в выплате пенсии

Вчера, 22:20
Актриса Елена Кудряшева, известная по роли в сериале «Вечный зов», осталась без пенсии. Соответствующий вердикт издал суд Екатеринбурга.

Суд отказал актрисе из "Вечного зова" в выплате пенсии

 

Судьи не удовлетворили иск актрисы Елены Кудряшевой, которая принимала участие в съемках «Вечного зова» и остальных советских кинокартин. Она не получит пенсию в связи с потерей документов. Артистка подала заявление в суд несколько месяцев назад, после решения Пенсионного фонда не учитывать ее работу в кино, несмотря на то, что ее инициалы имеются в титрах, документы об этом потерялись в архивах «Мосфильма». У Кудряшовой нет даже минимального трудового стажа, поэтому ей не полагается выплата соцпособия.

Адвокаты считают, что суд неверно оценил иск Кудряшевой. По их словам, были нарушены нормы справедливости, в старости артистка лишится всяческой материальной помощи, когда она станет нетрудоспособной. В настоящее время Елена и ее юристы готовят апелляцию.
Никита Готский
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