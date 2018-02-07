Минкульт РФ отказал певцу Николаю Носкову в звании Заслуженного артиста

Министерство культуры России отказало присвоить знаменитому певцу Николаю Носкову звание Заслуженный артист Российской Федерации.

Чиновники развели руками и пояснили журналистам, что звания «заслуженного» и «народного» дает специальный экспертный совет, состоящий из деятелей культуры разных направлений и отраслей. Поклонники Николая Носкова, выплеснули негативные эмоции на музыкальных форумах и социальных сетях. Трезвомыслящие критики полагают, что в этом негативе есть разумная составляющая.Процедура присвоения деятелям культуры и искусства почетных званий не менялась уже 72 года.Она сложилась во времена Сталина, когда звание Народный артист СССР приравнивалось а военному чину генерал-лейтенанта, а заслуженный артист был полковником Красной армии.В процедурном плане почетные звания присваивались по ходатайству трудовых коллективов, партийных, комсомольских и профсоюзных организаций. В брежневские времена «народного» и «заслуженного» стали давать деятелям искусства к различным юбилеям и профессиональным праздникам.За долгие годы устоявшаяся форма и содержание государственных званий успели себя основательно девальвировать, но продолжают существовать до сих пор. Семья Николая Носкова, который сегодня тяжело болен, отказалась давать журналистам какие-либо комментарии.