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| | Минкульт РФ отказал певцу Николаю Носкову в звании Заслуженного артиста

Минкульт РФ отказал певцу Николаю Носкову в звании Заслуженного артиста

Сегодня, 12:23
Министерство культуры России отказало присвоить знаменитому певцу Николаю Носкову звание Заслуженный артист Российской Федерации.

Минкульт РФ отказал певцу Николаю Носкову в звании Заслуженного артиста

 

Чиновники развели руками и пояснили журналистам, что звания «заслуженного» и «народного» дает специальный экспертный совет, состоящий из деятелей культуры разных направлений и отраслей. Поклонники Николая Носкова, выплеснули негативные эмоции на музыкальных форумах и социальных сетях. Трезвомыслящие критики полагают, что в этом негативе есть разумная составляющая.

Процедура присвоения деятелям культуры и искусства почетных званий не менялась уже 72 года.Она сложилась во времена Сталина, когда звание Народный артист СССР приравнивалось а военному чину генерал-лейтенанта, а заслуженный артист был полковником Красной армии.

В процедурном плане почетные звания присваивались по ходатайству трудовых коллективов, партийных, комсомольских и профсоюзных организаций. В брежневские времена «народного» и «заслуженного» стали давать деятелям искусства к различным юбилеям и профессиональным праздникам.

За долгие годы устоявшаяся форма и содержание государственных званий успели себя основательно девальвировать, но продолжают существовать до сих пор. Семья Николая Носкова, который сегодня тяжело болен, отказалась давать журналистам какие-либо комментарии.
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