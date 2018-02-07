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| | Новые эпизоды "Звездных войн" снимут создатели "Игры престолов"

Новые эпизоды "Звездных войн" снимут создатели "Игры престолов"

Сегодня, 11:35
Создатели популярного телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс возьмутся за сценарий и снимут новую серию фильмов по вселенной «Звездных войн», о чем сообщается на официальном сайте Lucasfilm.
 

Новые эпизоды "Звездных войн" снимут создатели "Игры престолов"

 

«Дэвид и Дэн на сегодняшний день, безусловно, одни из лучших сценаристов. То сочетание многосторонних героев, глубины сюжета и богатства мифологии должно открыть новые перспективы для «Звездных войн» и открыть новые невероятные пути развития», - отмечается в заявлении президента кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
 
Новая серия фильмов не должна быть как-то связана с предыдущим сериалом по вселенной «Звездных войн». Касается это также и новой, четвертой, трилогии киносаги, режиссером которой выступит Райан Джонсон, который снял восьмой эпизод франшизы «Последние джедаи».
 
Пока что какой-либо конкретики, связанной с датой выхода новых серий фильмов, от создателей «Игры престолов» не говорится. Бениофф и Уайсс, в свою очередь, частично подтвердили свою вовлеченность во вселенную «Звездных войн», заявив, что работают над новым «космическим» проектом после завершения заключительного сезона «Игры престолов».

Николай Офицеров
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