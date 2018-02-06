Еще три российских актера и режиссер включены в украинский «черный список»?

Представители Министерства культуры Украины, основываясь на обращении службы безопасности, заявило о внесении еще четырех российских культурных деятелей в перечень лиц, создающих угрозу для национальной безопасности Украины, о чем в понедельник сообщили представители СМИ.

«Исходя из изданного приказа Минкульта номер 93 от 1 февраля 2018 года, появившегося на сайте ведомства в понедельник, в обновленный перечень лиц вошли актеры из России Александр Фисенко, Евгений Бакалов, Егор Баринов и российский режиссер Александр Якимчук», - отмечается в сообщении, при этом, сообщается, что на данный момент получить доступ к сайту правительственного ведомства невозможно.

Перечень лиц, якобы создающих угрозу для национальной безопасности, составляют в Минкульте Украины, основываясь на обращении Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также СБУ и совета по вопросам телевидения и радиовещания.

На минувшей неделе Минкульт Украины на основе обращения Службы безопасности внес российского поэта Илью Резника, а также актера Владимира Меньшова в упомянутый выше черный список, основываясь на факте того, что все они якобы представляют собой угрозу для нацбезопасности. В общей сложности, в данный перечень попали уже более четырехсот человек.

Николай Офицеров