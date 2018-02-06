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От Редактора

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| | Старшая дочь Павла Деревянко серьезно увлекается теннисом

Старшая дочь Павла Деревянко серьезно увлекается теннисом

Сегодня, 13:36
Дочь российского актера Павла Деревянко начала заниматься теннисом. Семилетняя Варвара увлеклась этим видом спорта.

Старшая дочь Павла Деревянко серьезно увлекается теннисом

 

Как утверждает ее знаменитый отец, девочка с большим энтузиазмом принялась играть в теннис, она посещает секцию по данному виду спорта, что ей по душе. По словам актера, дочь растет доброй и мягкой, он верит, что спортивные занятия воспитают в ней бойца и закалят характер. Деревянко выражает надежду, что Варвара станет настоящим профессионалом в своей деятельности, также она желает заниматься конным спортом, потому как любит лошадей. Сам же отец хочет, дабы у девочки на первом месте все же был теннис.

Павел утверждает, что дочери являются его главной радостью в жизни, а он для своих детей человек-праздник. В свободное от работы время Деревянко демонстрирует им разные фокусы, а те любуются им, округлив глаза и открыв рот. При этом Павел не уверен, что сможет предостеречь детей от всех страданий, которые вероятны в жизни, но считает возможным заложить в них нужное отношение к себе, людям и Природе.
Никита Готский
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