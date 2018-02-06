Андрей Князев сегодня празднует 45 лет со дня рождения

Известный российский рок-музыкант Андрей Князев сегодня отмечает 45-летие. Поздравление артисту опубликовано на сайте его группы.

Никита Готский

«Спасибо за волшебную сказку, которую ты даришь нам много лет», гласит запись по случаю торжества. Свою музыкальную карьеру Князев начал вместе с Михаилом Горшеневым в панк-рок-команде «Король и Шут». Работа Князя существенно поменяла концепцию деятельности коллектива. Он являлся соисполнителем, автором текстов и музыки. Песни Андрей писал, принимая за основу сказки, мифы и легенды, все это игралось группой «Король и Шут» в рок-стиле.В 2011 году Князев уходит из группы, основав сольный проект «КняZZ». К данному моменту Андрей и его соратники выпустили шесть студийных альбомов. Каждый год они дают концерты, играя как собственные песни, так и хиты «Король и Шут». Князев был два раза женат, у него двое детей.