iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Андрей Князев сегодня празднует 45 лет со дня рождения

Андрей Князев сегодня празднует 45 лет со дня рождения

Сегодня, 12:59
Известный российский рок-музыкант Андрей Князев сегодня отмечает 45-летие. Поздравление артисту опубликовано на сайте его группы.

Андрей Князев сегодня празднует 45 лет со дня рождения

 

«Спасибо за волшебную сказку, которую ты даришь нам много лет», гласит запись по случаю торжества. Свою музыкальную карьеру Князев начал вместе с Михаилом Горшеневым в панк-рок-команде «Король и Шут». Работа Князя существенно поменяла концепцию деятельности коллектива. Он являлся соисполнителем, автором текстов и музыки. Песни Андрей писал, принимая за основу сказки, мифы и легенды, все это игралось группой «Король и Шут» в рок-стиле.

В 2011 году Князев уходит из группы, основав сольный проект «КняZZ». К данному моменту Андрей и его соратники выпустили шесть студийных альбомов. Каждый год они дают концерты, играя как собственные песни, так и хиты «Король и Шут». Князев был два раза женат, у него двое детей.
Никита Готский
Новости по теме
Князев: У «Король и Шут» получилось бы пробиться в любое время
Князев: У «Король и Шут» получилось бы пробиться в любое время

Звезда отечественной рок-музыки Андрей Князев, солист, автор текстов и музыки в своем сольном проекте, а также один из вокалистов группы «Король и Шут»

Андрей Князев отмечает свой 44-й день рождения
Андрей Князев отмечает свой 44-й день рождения

Сегодня, 6 февраля, российскому рок-музыканту и одному из основателей группы "Король и Шут" Андрею Князеву исполняется 44 года. Сам артист уже попрощался со

Князь из «Короля и шута» стал редактором петербургского «Метро»
Князь из «Короля и шута» стал редактором петербургского «Метро»

Вокалист коллектива «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев стал звездным редактором издания «Метро» в Санкт-Петербурге. Музыкант уже успел поработать над одним

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости