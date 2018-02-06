Пермская "Золушка" откроет фестиваль "Золотая маска-2018"

Номинированный на высшую национальную театральную премию в восьми номинациях спектакль Пермского театра оперы и балета «Золушка», откроет фестиваль «Золотая Маска». Начнется он в Москве во вторник, о чем сообщили в пресс-службе фестиваля. Как известно, упомянутый фестиваль продлится до 15 апреля, что рассказали в пресс-службе организации.

«В этом году в конкурсе принимают участие более шестидесяти театров, а также творческих коллективов из разных российских городов, причем почти половина из них это провинции. Очень радует, что ежегодно в числе номинантов оказываются все новые театры. В нынешнем фестивале впервые принимают участие театр «Поиск» из Лесосибирска, драматический татарский из Альметьевска, а также махачкалинский театр кукол», - заявил гендиректор и соучредитель «Золотой маски» Мария Ревякина.

Она добавила, что в февральской программе фестиваля принимают участие спектакли Большого и Мариинского театров, а также Большого драмтеатра из Санкт-Петербурга.

Активно обсуждаемый в прошлом году, хоть и не в лучшем свете, «Гоголь-центр» покажет два спектакля «Ахматова: Поэма без героя», созданную Кириллом Серебренниковым и Аллой Демидовой, а также «Кузьмин. Форель разбивает лед».

Николай Офицеров