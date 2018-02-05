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| | Победителю «Евровидение-2015» выдвинули обвинение в плагиате

Победителю «Евровидение-2015» выдвинули обвинение в плагиате

Сегодня, 12:06
Обвинение поступило со стороны шведского продюсера Андреса Пьер Клерупа в преддверии дебютного концерта Монсе Сельмерлёва, который должны транслировать на центральных телеканалах Великобритании. Информацию обнародовало местное издание.

Победителю «Евровидение-2015» выдвинули обвинение в плагиате

 

По мнению известного продюсера, песня Сельмерлёва «Run for your life» представляет собой плагиат на написанный им хит «Longing for Lullabies», который возмутил автора, поэтому ему пришлось сделать исполнителю антирекламу перед концертом Eurovision: You Decide на «Би-би-си».

В понимании Андреса Пьер Клерупа музыкальный плагиат подразумевает, что если бы одной песни не было, то без нее не смогла бы быть создана ее копия. В случае с Сельмерлёвым имеет место быть именно такая ситуация, однако не следует спускать все на тормоза и забывать про кражу своей работы.
Пойда Анна
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