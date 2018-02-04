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| | Обнародован первый кадр из фильма Серебренникова про Цоя

Обнародован первый кадр из фильма Серебренникова про Цоя

Вчера, 17:43
В Сеть попал первый кадр фильма скандального режиссера Кирилла Серебренникова, посвященного популярному рок-исполнителю, лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Кинолента называется «Лето».

Обнародован первый кадр из фильма Серебренникова про Цоя

 

Известно, что правообладателем фильма является кинокомпания Charades. Ею руководят бывшие топ-менеджеры Wild Bunch, Gaumont и Studiocanal. Картина не является политической в прямом смысле, но измерение, связанное с политикой в ней присутствует. Здесь подразумевается тот фурор, который произвела музыка «Кино» в Ленинграде. Его также называли ветром свободы, который придал новую энергию тогдашнему молодому поколению.

Обнародован первый кадр из фильма Серебренникова про Цоя

 

Предположительно, в прокат она выйдет весной-летом текущего года. Ранее сообщалось, что создатель картины, Кирилл Серебренников, не сможет отправиться на съемки фильма по решению суда, который избрал в качестве меры пресечения для него домашний арест.
Дарья Светозарова
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