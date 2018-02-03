Десятки артистов «Гоголь-центра» получили награды за заслуги перед театром

В честь пятилетия театра «Гоголь-центр» художественный руководитель Кирилл Серебренников поздравил своих сотрудников с событием, но из-за домашнего ареста присутствовать ему не удалось. Событие прошло в четверг.

Масса знаменитостей пришли поздравить с юбилеем членов театр. Гости были расстроены отсутствием главы «Гоголь-центра».Актер Алексей Агранович вёл весь этот вечер. Он рассказал, что подготовка к церемонии шла ещё с августа. Кирилл Серебренников между перерывами придумывал наработки, которые помогли сделать всё для идеального выступления.Опоздавшая Ксения Собчак рассказала, что в Москве по-настоящему развивается только культура и театр является центром развития культуры. Ведущим программы поздравил семью с деревянной свадьбой и попросил семью поцеловаться под крики «горько». В ответ на такую неожиданность кандидат в президенты преподнесла главе театра подарок. Это были книги.

Друг художественного руководителя Павел Каплевич считает арест основателя несправедливым. Награду и личное уважение от Кирилла Семеновича получил рэпер Хаски он же Дмитрий Кузнецов, который не является участником театра. Дмитрий внес огромный вклад в развитие театра. Анна Демидова вручала данную награду со словами: «жги!».

По мнению журналистов, самым интересным гостем стал Абрамович. Он скрывался от фотосъемки за пределами сцены в служебном помещении. Спецприз «умницы и красавицы» получили актрисы Виктория Исакова, Юлия Ауг, Светлана Брагарник. Все присутствующие ждут скорейшего возвращения Кирилла Серебрянникова в приделы театра.