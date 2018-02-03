В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Десятки артистов «Гоголь-центра» получили награды за заслуги перед театром

Десятки артистов «Гоголь-центра» получили награды за заслуги перед театром

Вчера, 17:24
В честь пятилетия театра «Гоголь-центр» художественный руководитель Кирилл Серебренников поздравил своих сотрудников с событием, но из-за домашнего ареста присутствовать ему не удалось. Событие прошло в четверг.

Десятки артистов «Гоголь-центра» получили награды за заслуги перед театром

 

Масса знаменитостей пришли поздравить с юбилеем членов театр. Гости были расстроены отсутствием главы «Гоголь-центра».

Актер Алексей Агранович вёл весь этот вечер. Он рассказал, что подготовка к церемонии шла ещё с августа. Кирилл Серебренников между перерывами придумывал наработки, которые помогли сделать всё для идеального выступления.
 
Опоздавшая Ксения Собчак рассказала, что в Москве по-настоящему развивается только культура и театр является центром развития культуры. Ведущим программы поздравил семью с деревянной свадьбой и попросил семью поцеловаться под крики «горько». В ответ на такую неожиданность кандидат в президенты преподнесла главе театра подарок. Это были книги.

Десятки артистов «Гоголь-центра» получили награды за заслуги перед театром

 

Друг художественного руководителя Павел Каплевич считает арест основателя несправедливым. Награду и личное уважение от Кирилла Семеновича получил рэпер Хаски он же Дмитрий Кузнецов, который не является участником театра. Дмитрий внес огромный вклад в развитие театра. Анна Демидова вручала данную награду со словами: «жги!».

Десятки артистов «Гоголь-центра» получили награды за заслуги перед театром

 

По мнению журналистов, самым интересным гостем стал Абрамович. Он скрывался от фотосъемки за пределами сцены в служебном помещении. Спецприз «умницы и красавицы» получили актрисы Виктория Исакова, Юлия Ауг, Светлана Брагарник. Все присутствующие ждут скорейшего возвращения Кирилла Серебрянникова в приделы театра.
Новости по теме
Кирилл Серебренников выступил с речью по случаю завершения сезона в «Гоголь-центре»
Кирилл Серебренников выступил с речью по случаю завершения сезона в «Гоголь-центре»

Кирилл Серебренников выступил с речью по случаю завершения сезона в «Гоголь-центре». Художественный руководитель прокомментировал споры вокруг постановки «Сон

Кирилл Серебренников попросил помощи у зрителей
Кирилл Серебренников попросил помощи у зрителей

Арт-руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников адресовал свою просьбу к зрителям театра, чтобы те засвидетельствовали наличие спектаклей проекта

Кирилл Серебренников обнародовал планы «Гоголь-центра» на 2017 год
Кирилл Серебренников обнародовал планы «Гоголь-центра» на 2017 год

Российский режиссер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обнародовал планы театра на 2017 год. Анонсы постановок, которых будет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости