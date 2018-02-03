Десятки артистов «Гоголь-центра» получили награды за заслуги перед театром

Масса знаменитостей пришли поздравить с юбилеем членов театр. Гости были расстроены отсутствием главы «Гоголь-центра».
Актер Алексей Агранович вёл весь этот вечер. Он рассказал, что подготовка к церемонии шла ещё с августа. Кирилл Серебренников между перерывами придумывал наработки, которые помогли сделать всё для идеального выступления.
Друг художественного руководителя Павел Каплевич считает арест основателя несправедливым. Награду и личное уважение от Кирилла Семеновича получил рэпер Хаски он же Дмитрий Кузнецов, который не является участником театра. Дмитрий внес огромный вклад в развитие театра. Анна Демидова вручала данную награду со словами: «жги!».
По мнению журналистов, самым интересным гостем стал Абрамович. Он скрывался от фотосъемки за пределами сцены в служебном помещении. Спецприз «умницы и красавицы» получили актрисы Виктория Исакова, Юлия Ауг, Светлана Брагарник. Все присутствующие ждут скорейшего возвращения Кирилла Серебрянникова в приделы театра.