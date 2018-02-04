Сериал «Друзья» возвращает былую популярность в Британии

Из-за возросшей популярности телевизионного сериала «Друзья» в Великобритании специалисты компании под названием YouGov провели исследование, целью которого было определение отношения британцев к главным героям ситкома.

Александр Вест

В результате проведённых социологических опросов выяснилось, что более 66% британцев в смотрели хотя бы несколько серий телесериала «Друзья», а Мэттью Перри, исполнивший роль Чендлера, оказался наиболее популярным из всех героев ситкома. 20% респондентов заявили о своей любви к персонажу Перри, в то время как лишь 17% опрошенных жителей Великобритании выбрали в качестве своего любимца Джоуи, которого сыграл Мэтт Леблан. Также 15% британцев проголосовали за Фиби, а целых 13% респондентов поддержали свою любимицу Рейчел, которую сыграла голливудская актриса Дженнифер Энистон.Наименьшую популярность получили Моника и Росс, за которых проголосовали лишь 5% и 6% респондентов. Отметим, что мужчинам в большинстве случаев больше нравится Джоуи, а женщины предпочитают Фиби.