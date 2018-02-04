В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Сериал «Друзья» возвращает былую популярность в Британии

Сериал «Друзья» возвращает былую популярность в Британии

Сегодня, 01:30
Из-за возросшей популярности телевизионного сериала «Друзья» в Великобритании специалисты компании под названием YouGov провели исследование, целью которого было определение отношения британцев к главным героям ситкома.

Сериал «Друзья» возвращает былую популярность в Британии

 

В результате проведённых социологических опросов выяснилось, что более 66% британцев в смотрели хотя бы несколько серий телесериала «Друзья», а Мэттью Перри, исполнивший роль Чендлера, оказался наиболее популярным из всех героев ситкома. 20% респондентов заявили о своей любви к персонажу Перри, в то время как лишь 17% опрошенных жителей Великобритании выбрали в качестве своего любимца Джоуи, которого сыграл Мэтт Леблан. Также 15% британцев проголосовали за Фиби, а целых 13% респондентов поддержали свою любимицу Рейчел, которую сыграла голливудская актриса Дженнифер Энистон.

Наименьшую популярность получили Моника и Росс, за которых проголосовали лишь 5% и 6% респондентов. Отметим, что мужчинам в большинстве случаев больше нравится Джоуи, а женщины предпочитают Фиби.
Александр Вест
Новости по теме
На экраны может выйти продолжение легендарного сериала «Друзья»
На экраны может выйти продолжение легендарного сериала «Друзья»

На экраны может выйти продолжение легендарного сериала «Друзья». Подготовкой спин-оффа займется Лиза Кадроу (Фиби Буффе) и продюсер «Друзей» Марта Кауфман.

Мэттью Перри рассказал о самом приятном моменте из сериала «Друзья»
Мэттью Перри рассказал о самом приятном моменте из сериала «Друзья»

Всемирно популярный актер американо-канадского происхождения Мэттью Перри поделился со всеми своей излюбленной сценой из легендарного телесериала «Друзья».

Воссоединение «Друзей» не произойдёт из-за Мэттью Перри
Воссоединение «Друзей» не произойдёт из-за Мэттью Перри

Поклонники, которые обрадовались воссоединению «Друзей», могут не обнадеживаться, так как снимать продолжение ситкома, вероятнее всего, не будут. Дело в том,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости