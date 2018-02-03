В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Пианист Константин Лифшиц даст сольный концерт в Москве

Пианист Константин Лифшиц даст сольный концерт в Москве

Вчера, 22:20
Одно из самых ожидаемых мероприятий пройдет 8 февраля в столичном концертном зале имени Рахманинова Филармонии-2. Эта информация поступила от пресс-атташе всемирно известного музыканта Константина Лифшиц.

Пианист Константин Лифшиц даст сольный концерт в Москве

 

Константин Лифшиц признан одним из лучших пианистов мира и уникальным интерпретатором музыкального наследия Иоганна Себастьяна Баха на современный лад.

Огромную славу музыканту принесла запись «Гольдберг-вариаций», созданная в 1995 году, за которую Лифшица удостоили премии «Грэмми». Он также числился в составе Комитета Королевских музыкальных институтов, и в 2004 году пианисту присвоили звание почетного члена Лондонской Королевской академии музыки.

Благодаря своему трудолюбию и таланту Лифшиц смог получить много престижных наград, среди которых орден Сергия Радонежского III степени, врученный патриархом Московским и всея Руси, а также премию «Ровенна».
Пойда Анна
Новости по теме
В Твери состоится концерт “Рандеву с Бахом”
В Твери состоится концерт “Рандеву с Бахом”

В Твери 26 марта состоится концерт "Рандеву с Бахом”, приуроченный к 25-му Международному фестивалю музыки Иоганна Себастьяна Баха.

Пианист Олег Аккуратов даст сольный концерт в Доме Музыки в Москве
Пианист Олег Аккуратов даст сольный концерт в Доме Музыки в Москве

Молодой пианист Олег Аккуратов приедет в Москву с сольным концертом. Мероприятие состоится в первый февральский день.

В Казани выступит всемирно известный пианист Михаил Лидский
В Казани выступит всемирно известный пианист Михаил Лидский

В Государственном большом концертном зале Республики Татарстан имени С. Сайдашева 20 ноября выступит всемирно известный пианист Михаил Лидский в музыкальном

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости