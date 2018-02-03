Пианист Константин Лифшиц даст сольный концерт в Москве

Одно из самых ожидаемых мероприятий пройдет 8 февраля в столичном концертном зале имени Рахманинова Филармонии-2. Эта информация поступила от пресс-атташе всемирно известного музыканта Константина Лифшиц.

Пойда Анна

Константин Лифшиц признан одним из лучших пианистов мира и уникальным интерпретатором музыкального наследия Иоганна Себастьяна Баха на современный лад.Огромную славу музыканту принесла запись «Гольдберг-вариаций», созданная в 1995 году, за которую Лифшица удостоили премии «Грэмми». Он также числился в составе Комитета Королевских музыкальных институтов, и в 2004 году пианисту присвоили звание почетного члена Лондонской Королевской академии музыки.Благодаря своему трудолюбию и таланту Лифшиц смог получить много престижных наград, среди которых орден Сергия Радонежского III степени, врученный патриархом Московским и всея Руси, а также премию «Ровенна».