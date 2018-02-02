Украина оспорит решение оштрафовать ее за некачественное проведение «Евровидения»

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что в Киеве готовы оспорить решение наказать страну за организационные проблемы, возникшие при проведении песенного фестиваля «Евровидение-2017».

Домбровский Сергей

Европейский вещательный союз намерен оштрафовать Украину. По мнению Аласании, данная мера воздействия является несправедливой, поэтому подлежит обсуждению. Киев и ЕС постоянно ведут переговоры, но достигнуть договоренностей в этом вопросе пока не удается. Точная сумма штрафа не оглашается. По словам руководителя НОТУ, дело не в деньгах, а в принципах. Украина не виновата и это должны признать все. Проблемы у Киева возникли из-за того, что представительнице России Юлии Самойловой не позволили выступать на «Евровидении-2017» из-за посещения Крыма.По мнению членов Европейского вещательного союза, нельзя переносить политические вопросы в культурную плоскость. Дабы в будущем избежать подобных недоразумений эксперты обязуют государства знакомиться с законодательством страны-хозяйки песенного конкурса, чтобы возможные ограничения не стали для участников музыкального конкурса неприятным сюрпризом.