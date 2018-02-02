Режиссер «Форсажа 8» рассказал о перезапуске франшизы «Люди в черном»

Режиссер из США Феликс Гэри Грей, принявший участие в создании «Форсажа 8» и «Законопослушного гражданина», планирует «мягкий» перезапуск знаменитой кинофраншизы «Люди в черном». Sony Pictures проводит переговоры с режиссером насчет создания спин-оффа, продюсером которого станет Стивен Спилберг.

Компания Sony Pictures сообщила о переговорах с режиссером «Форсажа 8» Феликсом Гэри Грейем насчет его участия в перезапуске франшизы «Люди в черном». На данный момент уже готов сценарий к будущему фильму, авторами которого стали создатели сценариев «Железного человека» 2008 года и к «Трансформеры: Последний рыцарь» 2017 года. Кроме того, исполнительным продюсером кинокартины станет Стивен Спилберг.Кинолента выйдет на экраны в мае 2019 года.В оригинальной трилогии «Люди в черном» рассказывается про секретную организацию, которая занимается контролем деятельности инопланетян на планете Земля. Главные роли исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс, однако в спин-оффе они не появится.