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| | Режиссер «Форсажа 8» рассказал о перезапуске франшизы «Люди в черном»

Режиссер «Форсажа 8» рассказал о перезапуске франшизы «Люди в черном»

Вчера, 19:34
Режиссер из США Феликс Гэри Грей, принявший участие в создании «Форсажа 8» и «Законопослушного гражданина», планирует «мягкий» перезапуск знаменитой кинофраншизы «Люди в черном». Sony Pictures проводит переговоры с режиссером насчет создания спин-оффа, продюсером которого станет Стивен Спилберг.

Режиссер «Форсажа 8» рассказал о перезапуске франшизы «Люди в черном»

 

Компания Sony Pictures сообщила о переговорах с режиссером «Форсажа 8» Феликсом Гэри Грейем насчет его участия в перезапуске франшизы «Люди в черном». На данный момент уже готов сценарий к будущему фильму, авторами которого стали создатели сценариев «Железного человека» 2008 года и к «Трансформеры: Последний рыцарь» 2017 года. Кроме того, исполнительным продюсером кинокартины станет Стивен Спилберг.

Кинолента выйдет на экраны в мае 2019 года.

В оригинальной трилогии «Люди в черном» рассказывается про секретную организацию, которая занимается контролем деятельности инопланетян на планете Земля. Главные роли исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс, однако в спин-оффе они не появится.
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