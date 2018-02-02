В Брянске 75 годовщину Сталинградской битвы отметили концертом

В Брянске празднования по случаю 75-летия Сталинградской битвы завершились концертом. Мероприятие стало заключительной частью областного фестиваля «Весна! Победа! Будущее! Жизнь». Концерт сопровождался выступлениями академического хорового коллектива ветеранов, музыкального театра «Обертон» и народного ансамбля «Сузорье».

Концертная программа называлась «Не забывай те грозные года» и смотрели ее зрители Брянска всех возрастов – от самых маленьких до тех, кто был современником героического сражения. Среди них и участник обороны Сталинграда, ветеран Великой Отечественной войны Альберт Давыдович Пастернак. Его в зале встречали стоя.

Дарья Светозарова

Даже сегодня старшина 2-й статьи Тихоокеанского флота активно работает с молодежью, прививает подрастающему поколению идеалы патриотизма является членом Бежицкой районной общественной организации ветеранов, вооруженных сил и правоохранителей Брянска. Зрители с замиранием сердца следили за тем, что происходит на сцене, плакали во время просмотров кадров кинохроники.