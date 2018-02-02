Литературоведы заступились за детские книжки из списка Кузнецовой

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова на пресс-конференции в Российской государственной библиотеке раскритиковала современную детскую литературу и представила список из 16 произведений для детей, которые стыдно читать даже взрослым. За попавшие в опалу произведения вступились литературоведы. Они подчеркнули, что эти книги нельзя анализировать в отрыве от литературного контекста.

Дарья Светозарова

Они написали омбудсмену обращение, в котором сообщили, что ее список очень похож на составленный анонимными пользователями перечень «16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно». По мнению авторов послания, такие списки создают ложное впечатление о современной российской литературе для детей.По их мнению, совершенно незаслуженно уполномоченная по правам детей начала хаять «Куда скачет петушиная лошадь» Светланы Лавровой. Оказалось, что петушиная лошадь – это мифический персонаж сказаний народа коми, символизирующий хаос и разруху. Произведение и на самом деле повествует о грядущей экологической катастрофе. Стихотворение Бориса Шварца «Веселая трава» у большинства современных читателей вызывает улыбку, ведь в нынешнем лексиконе такое словосочетание часто обозначает марихуану, но в 1975 году, когда была написана эта книга, о такой «глубине» никто не задумывался. Поэзия «Сказ про глаз» Игоря Иртеньева и в самом деле кажется неприличной, но здесь есть одна тонкость – поэт писал ее не для юных читателей.В заключение авторы послания призвали Кузнецову тщательнее следить за новинками литературы и не включать в список современных произведения, написанные 20-100 лет назад. Также они изъявили готовность подискутировать с омбудсменом о проблемах литературы для детей.