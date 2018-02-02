Netflix повесил голого мужчину в пакете на автобусной остановке

Голый мужчина появился на одной из автобусных остановок в Лос-Анджелесе и дело бы не дошло до новостей, если бы сам эксгибиционист не был запечатан в целлофан с подключенной к нему кислородной трубкой. Зафиксировали его со всей конструкцией в позе зародыша в лайтборд. Уже позже удалось узнать, что руку к этому приложили гиганты кабельных сетей США компания Netflix.

На место тут же выехала съемочная группа телеканала Fox и подготовила об увиденном небольшой репортаж, в котором оценила реалистичность проведенной инсталляции. Репортеры подметили точно, что своего рекламщики добились уж точно, внимание на сериал обратили и немалое. Позже Netflix сами во всем сознались и рассказали о том, что инсталляция является рекламой нового сериала «Видоизмененный углерод», который был снят по одноименному роману Ричарда Моргана.

Если сюжет сериального повествования будет соответствовать книжному аналогу, то зрителей ждет увлекательное путешествие в недалекое будущее, где разум научились отделять от тела, а после пересаживать в любую другую «оболочку». История должна развиваться от лица военного преступника, который проснулся после 300-летнего анабиоза и вынужден расследовать убийство самого богатого на планете человека.

Николай Офицеров