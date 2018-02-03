90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы

90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славыСегодня, 00:30
Перечень актеров, продюсеров, телеведущих и певцов обнародовала в этот четверг Торговая палата Голливуда. Среди них были и Джина Лоллобриджида с Шарлем
Актриса Кэрри Фишер, более известная как «Принцесса Лея» за роль в франшизе «Звездных войн», получила фанатскую звезду на Аллее Славы в Голливуде. Поклонники
Британская киноактриса Кейт Уинслет получила звезду на Алее славы в Голливуде и это естественно, ведь такой талан заслуживает самых высоких наград.