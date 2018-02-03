НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | 90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы

90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы

Сегодня, 00:30
Легендарная актриса итальянского происхождения Джина Лоллобриджида в возрасте 90 лет получила свою звезду на «Алле славы» в Голливуде. Долгое время она носила прозвище «самой красивой женщины в мире».
 

90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы

 

Несколько позже на просторах сети также появился подробный отчет с прошедшей церемонии с различными фото и видеоматериалами. Увидеть все их можно на официальном сайте «Аллеи славы».
 
На данный момент она насчитывает уже более 2,6 тысяч именитых актеров, музыкантов и продюсеров, которые сделали серьезный вклад в индустрию искусства и развлечений. Международная слава Джины Лоллобриджиды пришла после главных ролей в фильмах «Фанфан-Тюльпан» в 1952 году, а также «Собор Парижской Богоматери», вышедший четырьмя годами позднее.

Николай Офицеров
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