90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на Аллее славы

Легендарная актриса итальянского происхождения Джина Лоллобриджида в возрасте 90 лет получила свою звезду на «Алле славы» в Голливуде. Долгое время она носила прозвище «самой красивой женщины в мире».

Несколько позже на просторах сети также появился подробный отчет с прошедшей церемонии с различными фото и видеоматериалами. Увидеть все их можно на официальном сайте «Аллеи славы».

На данный момент она насчитывает уже более 2,6 тысяч именитых актеров, музыкантов и продюсеров, которые сделали серьезный вклад в индустрию искусства и развлечений. Международная слава Джины Лоллобриджиды пришла после главных ролей в фильмах «Фанфан-Тюльпан» в 1952 году, а также «Собор Парижской Богоматери», вышедший четырьмя годами позднее.

Николай Офицеров