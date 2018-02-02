Стивен Кинг попросил прощения за шутку о поезде с республиканцами

Всемирно известный хоррор-писатель Стивен Кинг выразил свои извинения всем, кого обидела его шутка про врезавшийся в мусоровоз поезд, в котором ехали представители республиканцев. В результате аварии водитель грузовика скончался.

Александр Вест

В минувшую среду, 31 января, произошла авария с участием железнодорожного состава, на котором ехали представители республиканцев, и грузовика, перевозившего мусор. В своём официальном Twitter-аккаунте Кинг оставил сообщение, в котором указал, что его друг по имени Расс считает, что случившееся является кармой, настигшей республиканцев. Впоследствии писатель оставил в сети микроблогов ещё одно сообщение о том, что ему очень жаль осознавать тот факт, что водитель грузовика скончался от полученных травм.Однако, его твиты успели вызвать общественный резонанс в американском обществе, в связи с чем Стивен Кинг опубликовал развёрнутый ответ, в котором заявил, что он сожалеет о довольно неблагоразумном сообщении, которое он опубликовал. Однако, писатель добавил, что обычно республиканцы голосуют, забыв про своё сердце и эмоции, а в данном случае они внезапно вспомнили о наличии своих обиженных чувств.