Вышел трейлер фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего

В Интернете появился трейлер фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего. В российском прокате художественная картина появится 1 марта этого года. Известно, что премьера фильма будет показана на 68-м Международном кинофестивале в Берлине.





Благодаря одному из продюсеров киноленты, Константину Эрнсту, фильм смогут увидеть зрители Первого канала.Трейлер создан довольно необычно: разделенный на три части, он как головоломка, заставляет зрителя подумать, какой же фильм ему предстоит увидеть.Кинокартина Германа-младшего показывает о нескольких днях жизни и деятельности журналиста Сергея Довлатова в Ленинграде. В фильме зритель сможет наблюдать за круговоротом парадоксов, столкновениями с криминальным миром и жизнью литераторов Ленинграда. Здесь и стихи, и музыка, и любовь… «Довлатов» объединил таких знаменитых актеров как Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Елена Лядова и других звезд российского кинематографа.