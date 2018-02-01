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| | Вышел трейлер фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего

Вышел трейлер фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего

Вчера, 21:49
В Интернете появился трейлер фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего. В российском прокате художественная картина появится 1 марта этого года. Известно, что премьера фильма будет показана на 68-м Международном кинофестивале в Берлине.

Вышел трейлер фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего

 

Благодаря одному из продюсеров киноленты, Константину Эрнсту, фильм смогут увидеть зрители Первого канала.

Трейлер создан довольно необычно: разделенный на три части, он как головоломка, заставляет зрителя подумать, какой же фильм ему предстоит увидеть.


Кинокартина Германа-младшего показывает о нескольких днях жизни и деятельности журналиста Сергея Довлатова в Ленинграде. В фильме зритель сможет наблюдать за круговоротом парадоксов, столкновениями с криминальным миром и жизнью литераторов Ленинграда. Здесь и стихи, и музыка, и любовь… «Довлатов» объединил таких знаменитых актеров как Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Елена Лядова и других звезд российского кинематографа.
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