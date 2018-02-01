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| | Скончался бывший главред "Время" Виктор Любовцев

Скончался бывший главред "Время" Виктор Любовцев

Вчера, 21:30
Умер бывший главный редактор передачи «Время» Виктор Любовцев. Он отошел в мир иной в 84-летнем возрасте.

Скончался бывший главред "Время" Виктор Любовцев

 

Сегодня скончался известный политический обозреватель, представитель Международной академии телевидения и радио, а также экс-главред «Время» Виктор Любовцев. О его кончине рассказали близкие родственники.
 
 
Любовцев родился весной 1933 года в Тульской области. Закончив МГУ, он стал журналистом на радио. В 1965-1970 годах Любовцев трудился в Советском радио, позже перешел на работу в редакцию передачи «Время». Там он начал свою карьерную службу с должности обычного сотрудника, но позже стал руководителем редакции. На этом посту известный журналист находился шесть лет.

Также покойный известен как режиссер. На его счету 19 документальных кинокартин, он посетил 30 государств мира, за свою корреспондентскую деятельность получил Государственную премию СССР и Орден Дружбы.
Никита Готский
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