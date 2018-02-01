Скончался бывший главред "Время" Виктор Любовцев

Умер бывший главный редактор передачи «Время» Виктор Любовцев. Он отошел в мир иной в 84-летнем возрасте.

Любовцев родился весной 1933 года в Тульской области. Закончив МГУ, он стал журналистом на радио. В 1965-1970 годах Любовцев трудился в Советском радио, позже перешел на работу в редакцию передачи «Время». Там он начал свою карьерную службу с должности обычного сотрудника, но позже стал руководителем редакции. На этом посту известный журналист находился шесть лет.

Никита Готский

Сегодня скончался известный политический обозреватель, представитель Международной академии телевидения и радио, а также экс-главред «Время» Виктор Любовцев. О его кончине рассказали близкие родственники.Также покойный известен как режиссер. На его счету 19 документальных кинокартин, он посетил 30 государств мира, за свою корреспондентскую деятельность получил Государственную премию СССР и Орден Дружбы.