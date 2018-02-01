Фильм «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» скоро появится в кинотеатрах России

С 1 февраля в российский кинопрокат выходит семикратный номинант на Оскар «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Драма с элементами комедии и криминала создана под режиссурой Мартина Макдона.

Смешная и грустная история, представленная в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», будет показана российскому зрителю с 1 февраля текущего года. Фильм, автором сценария и режиссером которого стал Мартин Макдон, расскажет о женщине, отчаявшейся найти убийцу своей дочери. Женщина арендует три билборда, с которых общается к шефу полиции, расследующему убийство, чтобы такими образом воздействовать на него.Остросоциальный драматический фильм в полной мере раскроет проблемы небольшого города в провинции Миссури. Встреча двух противоречащих сторон в лице матери, требующей справедливости, и властей города, стремящихся быстрее «замять» ситуацию, будет также разбавлена второстепенными героями в лице циничного рекламщика и поклонника главной героини.Главные роли в фильме исполнили Френсис Макдорманд и Вуди Харрельсон.