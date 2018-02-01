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| | Британская галерея оказалась в центре скандала из-за картины с голыми нимфами

Британская галерея оказалась в центре скандала из-за картины с голыми нимфами

Вчера, 18:59
Манчестерская художественная галерея убрала из экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилас и нимфы». Такой шаг вызвал бурные обсуждения и обвинения в цензуре. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Британская галерея оказалась в центре скандала из-за картины с голыми нимфами

 

«Гилас и нимфы» Уотерхауса до недавнего времени можно было увидеть в постоянной экспозиции Манчестерской художественной галереи. Руководство приняло решение снять картину. Такой шаг вызвал осуждение. В результате галерею обвинили в цензуре. Клэр Ганнауэй, куратор заведения, заявила, что такой шаг был призван вовлечь любителей искусства в дискуссию о том, как в нынешнее время воспринимать произведения классической эпохи. Музей предложил посетителем писать свое мнение на стикерах и приклеивать их на свободное место на стене. Так на одной из записок говорится, что феминизм «сошел с ума», а на другой – что в галерее найдется место для всех картин.

Отмечается, что это временная мера и картина вскоре вернется в экспозицию.
Виктория Озерова
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