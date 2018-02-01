Британская галерея оказалась в центре скандала из-за картины с голыми нимфами

Манчестерская художественная галерея убрала из экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилас и нимфы». Такой шаг вызвал бурные обсуждения и обвинения в цензуре. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

«Гилас и нимфы» Уотерхауса до недавнего времени можно было увидеть в постоянной экспозиции Манчестерской художественной галереи. Руководство приняло решение снять картину. Такой шаг вызвал осуждение. В результате галерею обвинили в цензуре. Клэр Ганнауэй, куратор заведения, заявила, что такой шаг был призван вовлечь любителей искусства в дискуссию о том, как в нынешнее время воспринимать произведения классической эпохи. Музей предложил посетителем писать свое мнение на стикерах и приклеивать их на свободное место на стене. Так на одной из записок говорится, что феминизм «сошел с ума», а на другой – что в галерее найдется место для всех картин.Отмечается, что это временная мера и картина вскоре вернется в экспозицию.