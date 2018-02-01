Анна Кузнецова озвучила перечень вредных книг для детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова опубликовала перечень вредной детской литературы. По словам омбудсмена, произведения из этого списка стыдно показывать даже взрослым читателям, не говоря уже о малышах.

Дарья Светозарова

Остракизму со стороны Кузнецовой подверглось стихотворение Игоря Иртеньева о глазе, упавшем в унитаз, а также сказочное произведение «Куда скачет петушиная лошадь» Светланы Лавровой. Последнее, как считает омбудсмен, самая пристойная из тех 16, которые она выбрала.Анна Кузнецова подчеркнула, что некоторые моменты невозможно даже прокомментировать без предварительной цензуры. Уполномоченная по правам детей вынуждена была констатировать, что детские книги стыдно обсуждать – такое в них пишут. При этом она признала, что произведения заставляют призадуматься и посмеяться, но детям они точно не подходят.Свое мнение Кузнецова озвучила в рамках конференции в российской государственной библиотеке. Также омбудсмен выразила надежду, что ее заявления не превратятся в «черный пиар».