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| | «Старший брат» против! Сухоруков раскритиковал заявление Пчелы по фильму «Бригада»

«Старший брат» против! Сухоруков раскритиковал заявление Пчелы по фильму «Бригада»

Вчера, 18:31
Виктор Сухоруков, звезда фильмов «Брат» и «Брат-2», дал разгневанное интервью. Это был ответ на заявления Павла Майкова о вреде «Бригады». Народный артист не разделяет мнения своего коллеги. Он не считает, что стал участником рождения целого поколения бандитов.

«Старший брат» против! Сухоруков раскритиковал заявление Пчелы по фильму «Бригада»

 

В 2018 году «Бригаде» исполнится 16 лет. В 2012 году Пчела в интервью рассказал, что за роль в сериале он получил 3 000 долларов. Спустя годы актер заявил, что «Бригада» существенно повлияла на развитие его Родины. «Благодаря» модному сериалу простые люди свернули с праведного пути и ударились в криминал. Теперь он сожалеет, что принял в этом участие.

Виктор Иванович заявил, что вообще не видит смысла рассуждать о вреде или пользы прошлых хитов экрана. Каждому времени свои герои. Павел Майков неплохо заработал на своей бандитской роли и должен быть благодарен за это. Если его что-то не устраивает – пусть отправляется в монастырь и замаливает свои грехи. Со слов Сухорукова, Майков занимается откровенной «бредятиной».
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