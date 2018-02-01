«Старший брат» против! Сухоруков раскритиковал заявление Пчелы по фильму «Бригада»

Виктор Сухоруков, звезда фильмов «Брат» и «Брат-2», дал разгневанное интервью. Это был ответ на заявления Павла Майкова о вреде «Бригады». Народный артист не разделяет мнения своего коллеги. Он не считает, что стал участником рождения целого поколения бандитов.

В 2018 году «Бригаде» исполнится 16 лет. В 2012 году Пчела в интервью рассказал, что за роль в сериале он получил 3 000 долларов. Спустя годы актер заявил, что «Бригада» существенно повлияла на развитие его Родины. «Благодаря» модному сериалу простые люди свернули с праведного пути и ударились в криминал. Теперь он сожалеет, что принял в этом участие.Виктор Иванович заявил, что вообще не видит смысла рассуждать о вреде или пользы прошлых хитов экрана. Каждому времени свои герои. Павел Майков неплохо заработал на своей бандитской роли и должен быть благодарен за это. Если его что-то не устраивает – пусть отправляется в монастырь и замаливает свои грехи. Со слов Сухорукова, Майков занимается откровенной «бредятиной».