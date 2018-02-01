Красноярский театр оперы и балета назовут именем Хворостовского

В честь оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского будет назван государственный театр оперы и балета в Красноярске. Такую информации предоставили в пресс-службе театра.

Дарья Светозарова

Официальное объявление о наречении прозвучит 2 февраля во время пресс-конференции по случаю IX Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном. Русская опера. Дмитрию Хворостовскому посвящается». Сам фестиваль будет проходить с 3 февраля по 28 марта. В рамках мероприятия на сцене театра выступят около тридцати оперных артистов-певцов и всемирно известных дирижеров. Зрители получат возможность насладиться выступлениями представителей ведущих театров Франции, Италии, Бельгии, Финляндии, России, Сербии, Словакии, Латвии, Литвы и Мексики.На фестивале прозвучат выдающие произведения русской оперной классики: «Борис Годунов» Модеста Мусорского, «Иоланта», «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова и многие другие.Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский покинул этот мир 22 ноября 2017 года, пребывая в Лондоне. На момент кончины ему было 55 лет. Сообщается, что последние годы артист страдал от злокачественной опухоли головного мозга. Перед смертью Хворостовский попросил кремировать его тело и разделить прах на две части. Одну часть упокоить в Москве, на Новодевичьем кладбище, а вторую в Красноярске, в родном городе певца. На малой родине Хворостовскому намерены установить монумент.