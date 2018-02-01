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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Красноярский театр оперы и балета назовут именем Хворостовского

Красноярский театр оперы и балета назовут именем Хворостовского

Сегодня, 14:49
В честь оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского будет назван государственный театр оперы и балета в Красноярске. Такую информации предоставили в пресс-службе театра.

Красноярский театр оперы и балета назовут именем Хворостовского

 

Официальное объявление о наречении прозвучит 2 февраля во время пресс-конференции по случаю IX Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном. Русская опера. Дмитрию Хворостовскому посвящается». Сам фестиваль будет проходить с 3 февраля по 28 марта. В рамках мероприятия на сцене театра выступят около тридцати оперных артистов-певцов и всемирно известных дирижеров. Зрители получат возможность насладиться выступлениями представителей ведущих театров Франции, Италии, Бельгии, Финляндии, России, Сербии, Словакии, Латвии, Литвы и Мексики.

На фестивале прозвучат выдающие произведения русской оперной классики: «Борис Годунов» Модеста Мусорского, «Иоланта», «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова и многие другие.

Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский покинул этот мир 22 ноября 2017 года, пребывая в Лондоне. На момент кончины ему было 55 лет. Сообщается, что последние годы артист страдал от злокачественной опухоли головного мозга. Перед смертью Хворостовский попросил кремировать его тело и разделить прах на две части. Одну часть упокоить в Москве, на Новодевичьем кладбище, а вторую в Красноярске, в родном городе певца. На малой родине Хворостовскому намерены установить монумент.
Дарья Светозарова
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