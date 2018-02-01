«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Мнения

«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом
| | Мединский назвал смерть Резникова большой утратой для анимации России

Мединский назвал смерть Резникова большой утратой для анимации России

Сегодня, 14:40
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский принес свои соболезнования семье Анатолия Резникова, его сотоварищам и приверженцам. Он отметил, что трагическое событие стало существенной потерей для отечественной анимационной отрасли.

Мединский назвал смерть Резникова большой утратой для анимации России

 

Вчера, 31 января, в Германии в возрасте 77 лет умер советский постановщик мультипликационных картин, создатель Кота Леопольда Анатолий Резников. В связи с трагическим событием, свои соболезнования принес и глава Минкульта Российской Федерации Владимир Мединский. В официальном сообщении министр отметил, что режиссер благодаря своему мастерству всегда умел создать ясные для подрастающего поколения образы, а его героями воспитано не одно поколение россиян. Кот Леопольд стал всенародным любимцем и принес детям много положительных эмоций.

Владимир Мединский признал кончину Резникова большой утерей для отечественной мультипликации и выразил слова скорби родным и товарищам деятеля.
Виктория Озерова
Новости по теме
Владимир Мединский назвал Леонида Броневого одним из символов культуры России
Владимир Мединский назвал Леонида Броневого одним из символов культуры России

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал ушедшего из жизни народного артиста СССР Леонида Броневого одним из символов культуры России. Слова главы

Мединский назвал
Мединский назвал "большой потерей" для киноискусства России смерть Глаголевой

Российский кинематограф понес большую потерю со смертью актрисы Веры Глаголевой. Об этом заявил глава Минкультуры страны Владимир Мединский.

Мединский высказал соболезнования родным живописца Глазунова
Мединский высказал соболезнования родным живописца Глазунова

Мединский высказал соболезнования родным живописца Ильи Глазунова. Министр культуры РФ охарактеризовал усопшего художника как ярчайшего представителя

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости