Мединский назвал смерть Резникова большой утратой для анимации России

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский принес свои соболезнования семье Анатолия Резникова, его сотоварищам и приверженцам. Он отметил, что трагическое событие стало существенной потерей для отечественной анимационной отрасли.

Виктория Озерова

Вчера, 31 января, в Германии в возрасте 77 лет умер советский постановщик мультипликационных картин, создатель Кота Леопольда Анатолий Резников. В связи с трагическим событием, свои соболезнования принес и глава Минкульта Российской Федерации Владимир Мединский. В официальном сообщении министр отметил, что режиссер благодаря своему мастерству всегда умел создать ясные для подрастающего поколения образы, а его героями воспитано не одно поколение россиян. Кот Леопольд стал всенародным любимцем и принес детям много положительных эмоций.Владимир Мединский признал кончину Резникова большой утерей для отечественной мультипликации и выразил слова скорби родным и товарищам деятеля.