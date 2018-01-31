Смех сквозь слёзы и наказание. О страшных муках Людмилы Сенчиной знали только близкие

Всего лишь несколько дней назад в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга близкие, друзья, поклонники и почитатели таланта простились с эстрадной певицей и актрисой Людмилой Сенчиной. Утром, 25 января перестало биться сердце «Золушки» советской эстрады. О смерти Людмилы Сенчиной на 68-м году жизни рассказал ее супруг Владимир Андреев. О ее тяжелом заболевании, четвертой стадии рака, и о долгих восемнадцати месяцах мужественной борьбы было известно лишь самым близким.

Удивительную жизнь прожила эта прекрасная певица и чрезвычайно добрый человек. Уроженка украинской глубинки не так давно в новогоднюю ночь пела на телевизионном «Огоньке» в паре с Юлией Савичевой. Людмила Сенчина со стороны тогда выглядела довольно хорошо, она улыбалась и не подавала малейшего вида, что ее что-то беспокоит. А уже 3 января она оказалась в реанимации.Как рассказали Людмила Карчевская и экс-директор Яна Арлазорова, у Людмилы обнаружили рак поджелудочной железы. Как-то Карчевской довелось оформлять Сенчину в больницу, куда она попала будто бы по причине отравления, но оказалось что виной всему поджелудочная железа. Певица не однократно ей жаловалась на боли, но об онкологии никто и подумать не мог.Писатель-сатирик и друг семьи Семен Альтов с грустью в сердце вспоминает, что друзья певицы знали об ее недуге и о том, что медики изо всех сил старались сделать невозможное, но организм уже не в состоянии побороть болезнь.Директор Большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринов вспоминает, что Сенчина не стремилась выехать на лечение за границу. Она посещала химиотерапевтические сеансы. Лавринова также уточнила, что невзирая на болезнь и плохое состояние здоровья, достаточно было одного звонка, чтобы певица отправилась туда, где ее ждали больные порой с аналогичными диагнозами.Со слов композитора Александра Морозова, минувшим летом Сенчина длительное время находилась в больнице. Говоря с ней, он почувствовал, что она понимает всю серьезность своего недуга и даже как-то всплакнула, в сердцах пожаловавшись, за что ей выпало такое наказание. Настолько плохо она себя тогда чувствовала. Но выписавшись из больницы, припоминает Морозов, Людмила участвовала в столице в записи одной из программ, а также в концерте на Дворцовой, что после химиотерапии - настоящий подвиг.Вот такой помнят Людмилу Сенчину ее близкие друзья, а почитатели ее таланта навсегда запомнили полюбившиеся разным поколениям чудесные песни в ее исполнении.