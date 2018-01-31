Смех сквозь слёзы и наказание. О страшных муках Людмилы Сенчиной знали только близкие

Удивительную жизнь прожила эта прекрасная певица и чрезвычайно добрый человек. Уроженка украинской глубинки не так давно в новогоднюю ночь пела на телевизионном «Огоньке» в паре с Юлией Савичевой. Людмила Сенчина со стороны тогда выглядела довольно хорошо, она улыбалась и не подавала малейшего вида, что ее что-то беспокоит. А уже 3 января она оказалась в реанимации.
Как рассказали Людмила Карчевская и экс-директор Яна Арлазорова, у Людмилы обнаружили рак поджелудочной железы. Как-то Карчевской довелось оформлять Сенчину в больницу, куда она попала будто бы по причине отравления, но оказалось что виной всему поджелудочная железа. Певица не однократно ей жаловалась на боли, но об онкологии никто и подумать не мог.
Писатель-сатирик и друг семьи Семен Альтов с грустью в сердце вспоминает, что друзья певицы знали об ее недуге и о том, что медики изо всех сил старались сделать невозможное, но организм уже не в состоянии побороть болезнь.
Директор Большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринов вспоминает, что Сенчина не стремилась выехать на лечение за границу. Она посещала химиотерапевтические сеансы. Лавринова также уточнила, что невзирая на болезнь и плохое состояние здоровья, достаточно было одного звонка, чтобы певица отправилась туда, где ее ждали больные порой с аналогичными диагнозами.
Со слов композитора Александра Морозова, минувшим летом Сенчина длительное время находилась в больнице. Говоря с ней, он почувствовал, что она понимает всю серьезность своего недуга и даже как-то всплакнула, в сердцах пожаловавшись, за что ей выпало такое наказание. Настолько плохо она себя тогда чувствовала. Но выписавшись из больницы, припоминает Морозов, Людмила участвовала в столице в записи одной из программ, а также в концерте на Дворцовой, что после химиотерапии - настоящий подвиг.
Вот такой помнят Людмилу Сенчину ее близкие друзья, а почитатели ее таланта навсегда запомнили полюбившиеся разным поколениям чудесные песни в ее исполнении.