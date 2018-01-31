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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Скончался режиссер мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

Скончался режиссер мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

Вчера, 17:25
Анатолий Резников, знаменитый советский режиссер мультипликационных фильмов, а также лауреат Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей, скончался в возрасте 77 лет. В последние дни своей жизни он находился в немецком городе Золингене.
 

Скончался режиссер мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

 

Зрителям Резников хорошо знаком по таким легендарным мультфильмам, как «Соломенный бычок», «Копейка» и «Робинзон Кузя», однако наиболее широкая известность к Резникову пришла после съемок картины «Раз ковбой, два ковбой», где все роли озвучил Андрей Миронов и серии мультфильмов по сценариям Аркадия Хайта про приключения кота Леопольда, на которых выросло не одно поколение советских, а затем и российских детей. Именно этот дуэт в последствии удостоился Государственной премии СССР. Еще в 70 годах Резников пришел на центральное телевидение, в творческое объединение «Экран», где и создавалась студия «Мульттелефильм». С тех пор им было создано много хороших мультфильмов, среди которых также и история кота Леопольда.

 

Скончался режиссер мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников


22 года в карьере Резникова был перерыв, дабы в 2015 году вновь вернуться к работе над мультфильмами. В честь 75-летия было решено выпустить его новый мультсериал «Новые приключения кота Леопольда».

Николай Офицеров
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