Продюсер «Бригады» отреагировал на заявления Майкова о вреде сериала

Продюсер культового сериала 90-х «Бригада» Александр Акопов назвал заявления Павла Майкова о вреде киноленты глупостью. Прежде исполнитель роли соратника Саши Белого Пчелы охарактеризовал сериал, принесший ему славу, как преступление перед Россией.

Дарья Светозарова

Майков заявил, что после выхода телеповествования о непростой судьбе героя Сергея Безрукова, многие молодые парни захотели стать бандитами, а девушки женами таких преступных авторитетов. Акопов же опроверг такую критику, отметив, что рост преступности провоцируют не криминальные кинофильмы, а совершенно другие обстоятельства. Продюсер заверил, такие сериалы скорее отвращают молодое поколение от бандитской романтики, нежели завлекают в сети преступного мира.Высказался Акопов и касательно «Бригады», как одного из криминальных сериалов. Он напомнил актеру Майкову, что его персонаж в финале погиб. Это, по его словам, и есть тот урок, который должно извлечь подрастающее поколение.