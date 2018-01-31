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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Продюсер «Бригады» отреагировал на заявления Майкова о вреде сериала

Продюсер «Бригады» отреагировал на заявления Майкова о вреде сериала

Сегодня, 14:47
Продюсер культового сериала 90-х «Бригада» Александр Акопов назвал заявления Павла Майкова о вреде киноленты глупостью. Прежде исполнитель роли соратника Саши Белого Пчелы охарактеризовал сериал, принесший ему славу, как преступление перед Россией.

Продюсер «Бригады» отреагировал на заявления Майкова о вреде сериала

 

Майков заявил, что после выхода телеповествования о непростой судьбе героя Сергея Безрукова, многие молодые парни захотели стать бандитами, а девушки женами таких преступных авторитетов. Акопов же опроверг такую критику, отметив, что рост преступности провоцируют не криминальные кинофильмы, а совершенно другие обстоятельства. Продюсер заверил, такие сериалы скорее отвращают молодое поколение от бандитской романтики, нежели завлекают в сети преступного мира.

Высказался Акопов и касательно «Бригады», как одного из криминальных сериалов. Он напомнил актеру Майкову, что его персонаж в финале погиб. Это, по его словам, и есть тот урок, который должно извлечь подрастающее поколение.
Дарья Светозарова
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