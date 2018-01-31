Новосибирец с помощью подручных средств сделал трёхметрового Халка

Специалисты, представляющие студию бутафории под названием Freeart поразили пользователей социальных сетей, загрузив изображения трёхметровой фигуры Халка. Персонаж голливудских фильмов полностью выполнен вручную из стеклопластика.

В официальном аккаунте студии Freeart в соцсети «ВКонтакте» появились изображения последней работы, над которой мастера бутафории трудились около месяца. Многие пользователи соцсетей были поражены невероятным сходством фигуры персонажа популярного фильма под названием «Мстители», а также тем фактом, что над его созданием работали всего пять человек. Заметим, что облик героя боевиков воссоздан вплоть до мельчайших подробностей его одежды и морщин на его лице.

Александр Вест

Иван Плотников, руководящий студией, заявил о том, что данный проект сумел увлечь всю команду мастеров в связи с тем, что данная тематика весьма интересна многим людям, а также самим работникам Freeart. Стоит добавить, что в коллекции студии также находятся ещё 11 героев популярных сериалов и голливудских фильмов.