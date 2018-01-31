Художница вагиной сфотографировала своих любовников

Художница из США весьма необычным способом решила проявить своё творчество, поместив фотоаппарат прямо себе в вагину, чтобы сделать фотографии мужчин, с которыми она занималась любовью.

В своих творческих изыскания американка использовала фотоаппарат довольно малых размеров, который поместился в её влагалище. Одно из зарубежных изданий опубликовало интервью художницы, которая рассказала об особенностях своего творческого порыва. По словам американки, в своих фотографиях она стремилась передать тактильные ощущения прикосновений и телесных ласк. Художница заявила, что ранее ознакомилась со снимками известного фотографа Энн Хамильтон, которая фотографировала с помощью своего рта, поместив туда фотоаппарат, что и навело её на мысль использовать собственное тело.

Александр Вест

Фотограф заявила, что её художники были осведомлены о съёмке и сами согласились участвовать в её творческой «работе». В Сети работы американки восприняли довольно неоднозначно, так как некоторые пользователи сочли, что такие вещи следует оставить за закрытой дверью спальни.