Премьера новых серий «Простоквашино» состоится весной 2018 года

Создатели мультфильма подчеркивают, что новые серии будут выполнены на новой технической базе с сохранением традиционного рисунка еще советского мультфильма. Тем не менее, в мультипликационную ленту будут внесены несколько современных реалий.
Креативный продюсер проекта Алена Оятьева выразила надежду, что продолжение культовой истории придется по душе и самим маленьким зрителям, и их родителям. Авторы мультфильма также надеются, что новые персонажи позволят расширить зрительскую аудиторию.
Художественный руководитель проекта Елена Чернова подчеркивает, что берется за эту работу с тревогой и радостью. Радость вызывает возможность вернуться в детские годы, когда ради фантазии можно было забыть обо всем: работе, учебе, домашних хлопотах. Тревога же возникает из-за того, что показать приключения героев нужно интересно и красиво, несмотря на сложности, которые необходимо преодолеть спокойно.