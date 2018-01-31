Премьера новых серий «Простоквашино» состоится весной 2018 года

Знаменитый мультфильм «Трое из Простоквашино» вернется на телеэкраны весной этого года. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм». До 2020 года поклонники «Простоквашино» увидят тридцать новых серий, длительность каждой из которых составит шесть с половиной минут.

Дарья Светозарова

Создатели мультфильма подчеркивают, что новые серии будут выполнены на новой технической базе с сохранением традиционного рисунка еще советского мультфильма. Тем не менее, в мультипликационную ленту будут внесены несколько современных реалий.Креативный продюсер проекта Алена Оятьева выразила надежду, что продолжение культовой истории придется по душе и самим маленьким зрителям, и их родителям. Авторы мультфильма также надеются, что новые персонажи позволят расширить зрительскую аудиторию.Художественный руководитель проекта Елена Чернова подчеркивает, что берется за эту работу с тревогой и радостью. Радость вызывает возможность вернуться в детские годы, когда ради фантазии можно было забыть обо всем: работе, учебе, домашних хлопотах. Тревога же возникает из-за того, что показать приключения героев нужно интересно и красиво, несмотря на сложности, которые необходимо преодолеть спокойно.