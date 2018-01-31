Смерть Сенчина встречала со слезами и жалобой на жизнь

Жизнь Народной артистки РСФСР Людмилы Сенчиной оборвалась 25 января 2018 года. Причиной смерти Людмилы Петровны стал рак поджелудочной железы. Близкие и родные советской «Золушки» вспоминают, как боролась артистка с болезнью и о ее минутах слабости.

Дарья Светозарова

Друзья Людмилы Петровны в один голос твердят, что она стойко переживала недуг и старалась максимально долго скрывать его от тех, кого любила и чьим спокойствием дорожила. Директор Сенчиной Яна Арлазорова вспоминает, что жалобы на поджелудочную у Людмилы Петровны были давно, а однажды ее даже госпитализировали с отравлением – диагноз также спровоцировала поджелудочная. Предположительно, именно тогда и начала прогрессировать онкология.Сенчина отказалась уезжать за границу лечиться. Она доверилась российским онкологам – проходила сложный курс лечения, химиотерапию, но даже в самые болезненные моменты не отказывалась выступить перед другими пациентами. Директор Большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович вспоминает, что актриса старалась поддержать людей с таким же недугом.Писатель-сатирик Семен альтов рассказывает, что на людях Людмила Сенична всегда старалась выглядеть превосходно – улыбалась, излучала хорошее настроение и даже купила дачу, на которой Альтов побывал в прошлом сентябре. Однако иногда Сенчина давала слабину. Однажды, во время телефонного разговора с композитором Александром Морозовым, она заплакала и спросила, за что ей такое наказание. «Так мне плохо, мочи нет», - незадолго до смерти пожаловалась всегда неунывающая «Золушка».