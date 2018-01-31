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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Эрмитаже появилась коллекция стикеров для Telegram

В Эрмитаже появилась коллекция стикеров для Telegram

Сегодня, 12:24
В данный момент коллекция стикеров для популярного мессенджера Telegram, представленная петербургским музеем Эрмитаж, уже доступна для бесплатного скачивания для всех пользователей, желающих приобщиться к культуре, всё ещё следуя популярным трендам.

В Эрмитаже появилась коллекция стикеров для Telegram

 

В официальном Facebook-аккаунте Эрмитажа была размещена ссылка, перейдя по которой все желающие могут бесплатно скачать набор стикеров для весьма известного мессенджера Telegram. Все стикеры имеют довольно тематический характер, так как представляют экспонаты всемирно известного музея, расположенного в Санкт-Петербурге. Официальные представители Эрмитажа заявили, что персонажи множества произведений, являющихся экспонатами музея, идеально подходят для выражения разнообразных эмоций, вариантов досуга, или же каких-либо действий.

Всего в коллекции стикеров, представленных музеем, содержится 24 изображения, среди которых персонажи Матисса и Пикассо, а также фрагменты работ Босха. Кроме того, в представленном сборнике также содержатся стикеры античных сосудов и статуй.
Александр Вест
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