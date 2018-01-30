В Twitter вспоминают режиссера Леонида Гайдая

В соцсети Twitter вспомнили о режиссере Леониде Гайдае. Сегодня ему бы исполнилось 95 лет.

Никита Готский

Знаменитый режиссер появился на свет 30 января 1923 года. Его имя знакомо всем, на его фильмах выросло не одно поколение людей. Поклонники не жалею комплиментов мэтру. В соцсетях его называют самым солнечным режиссером СССР. Глава Министерства культуры России Владимир Мединский, который тоже является большим фанатом Гайдая, напомнил всем о неповторимом стиле работы покойного гения кино.Один из пользователей Twitter сообщил об интересном случае на съемках киноленты «Операция Ы». В одном из моментов режиссер повесил на машину-инвалидку Евгения Моргунова номер британского посольства в Москве, что пропустила цензура.В другом сообществе устроили голосование на тему лучшего фильма Гайдая. Победила комедия «Иван Васильевич меняет профессию».