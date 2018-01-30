Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Twitter вспоминают режиссера Леонида Гайдая

В Twitter вспоминают режиссера Леонида Гайдая

Вчера, 21:09
В соцсети Twitter вспомнили о режиссере Леониде Гайдае. Сегодня ему бы исполнилось 95 лет.

В Twitter вспоминают режиссера Леонида Гайдая

 

Знаменитый режиссер появился на свет 30 января 1923 года. Его имя знакомо всем, на его фильмах выросло не одно поколение людей. Поклонники не жалею комплиментов мэтру. В соцсетях его называют самым солнечным режиссером СССР. Глава Министерства культуры России Владимир Мединский, который тоже является большим фанатом Гайдая, напомнил всем о неповторимом стиле работы покойного гения кино.

Один из пользователей Twitter сообщил об интересном случае на съемках киноленты «Операция Ы». В одном из моментов режиссер повесил на машину-инвалидку Евгения Моргунова номер британского посольства в Москве, что пропустила цензура.

В другом сообществе устроили голосование на тему лучшего фильма Гайдая. Победила комедия «Иван Васильевич меняет профессию».
Никита Готский
Новости по теме
Московкие кинотеатры, перед праздниками бесплатно покажут комедии Гайдая
Московкие кинотеатры, перед праздниками бесплатно покажут комедии Гайдая

Бесплатный показ кинотеатры Москвы устроят в честь 95-летия знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая. на портале столичной администрации опубликована

Ирину Муравьеву наградили призом имени Гайдая за вклад в комедию
Ирину Муравьеву наградили призом имени Гайдая за вклад в комедию

Известную российскую актрису Ирину Муравьеву наградили призом имени Гайдая за вклад в комедию, о чем сообщают журналисты с фестиваля «Амурская осень».

Библиотека на Дубненской: Лекция о режиссёрском мастерстве Леонида Гайдая
Библиотека на Дубненской: Лекция о режиссёрском мастерстве Леонида Гайдая

Лекция о мастере комедийных фильмов Леониде Гайдае состоится в библиотеке на ул. Дубнинская в Москве. Леонид Иович Гайдай (1923 - 1993) – советский, российский

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости