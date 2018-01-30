Баста снимется в криминальной комедии

Ростовский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) получил предложение сняться в кино. Картина носит название «Клубкабаре».

Никита Готский

Баста примет участие в съемочном процессе. Киноленту с участием Василия выпустит его лейбл «Газгольдер», он же и станет автором музыки к фильму. Кроме Басты, в картине также станут сниматься представители «Газгольдера» Скриптонит и Даша Чаруша. Автором сценария «Клубкабаре» является Иван Курский, поможет ему в работе ростовский поэт Олег Груз.Согласно сюжету, главный герой Артур проводит вечеринки в ночных клубах. Ему удается уговорить одного бизнесмена построить новое модное заведение. Артур становится владельцем хорошего задатка, но его арестуют правоохранители, обвиняя в старых грехах, и это только первая проблема, с которой придется столкнуться главному герою. Премьера фильма в октябре этого года.