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| | Баста снимется в криминальной комедии

Баста снимется в криминальной комедии

Вчера, 21:05
Ростовский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) получил предложение сняться в кино. Картина носит название «Клубкабаре».

 

Баста примет участие в съемочном процессе. Киноленту с участием Василия выпустит его лейбл «Газгольдер», он же и станет автором музыки к фильму. Кроме Басты, в картине также станут сниматься представители «Газгольдера» Скриптонит и Даша Чаруша. Автором сценария «Клубкабаре» является Иван Курский, поможет ему в работе ростовский поэт Олег Груз.

Согласно сюжету, главный герой Артур проводит вечеринки в ночных клубах. Ему удается уговорить одного бизнесмена построить новое модное заведение. Артур становится владельцем хорошего задатка, но его арестуют правоохранители, обвиняя в старых грехах, и это только первая проблема, с которой придется столкнуться главному герою. Премьера фильма в октябре этого года.
Никита Готский
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