Netflix опубликовал полный трейлер фильма «Немой» от Данкана Джонса

Netflix опубликовал трейлер нового фильма Данкана Джонса в жанре фантастики «Немой» (The Mute). Джонс известен по своим картинам «Луна 2112», «Исходный код» и «Варкрафт». Однако в этом году он представит картину неонового и нуарного киберпанка.

Сюжет фильма «Немой» разворачивается в близком будущем города Берлина. Главным героем является немой бармен по имени Лео, который утратил возможность говорить после одного случая в глубоком детстве. Он отправляется искать пропавшую подругу Надиру и оказывается в подземной части Берлина. В процессе поисков он встречает двух американских хирургов, которые становятся его попутчиками.По словам режиссера «Немой» будет продолжать идею фильма «Луна 2112», а визуально образец киберпанка будет напоминать киноленту «Бегущий по лезвию».Netflix еще в сентябре 2017 года приобрели права на картину Джонса и объявили, что премьера фильма состоится 23 февраля 2018 года.