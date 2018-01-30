Netflix опубликовал полный трейлер фильма «Немой» от Данкана Джонса

Сюжет фильма «Немой» разворачивается в близком будущем города Берлина. Главным героем является немой бармен по имени Лео, который утратил возможность говорить после одного случая в глубоком детстве. Он отправляется искать пропавшую подругу Надиру и оказывается в подземной части Берлина. В процессе поисков он встречает двух американских хирургов, которые становятся его попутчиками.
По словам режиссера «Немой» будет продолжать идею фильма «Луна 2112», а визуально образец киберпанка будет напоминать киноленту «Бегущий по лезвию».
Netflix еще в сентябре 2017 года приобрели права на картину Джонса и объявили, что премьера фильма состоится 23 февраля 2018 года.