Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Netflix опубликовал полный трейлер фильма «Немой» от Данкана Джонса

Netflix опубликовал полный трейлер фильма «Немой» от Данкана Джонса

Вчера, 20:35
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Данкана Джонса в жанре фантастики «Немой» (The Mute). Джонс известен по своим картинам «Луна 2112», «Исходный код» и «Варкрафт». Однако в этом году он представит картину неонового и нуарного киберпанка.

Netflix опубликовал полный трейлер фильма «Немой» от Данкана Джонса

 

Сюжет фильма «Немой» разворачивается в близком будущем города Берлина. Главным героем является немой бармен по имени Лео, который утратил возможность говорить после одного случая в глубоком детстве. Он отправляется искать пропавшую подругу Надиру и оказывается в подземной части Берлина. В процессе поисков он встречает двух американских хирургов, которые становятся его попутчиками.

По словам режиссера «Немой» будет продолжать идею фильма «Луна 2112», а визуально образец киберпанка будет напоминать киноленту «Бегущий по лезвию».

Netflix еще в сентябре 2017 года приобрели права на картину Джонса и объявили, что премьера фильма состоится 23 февраля 2018 года.
Новости по теме
Netflix опубликовал в Сети трейлер фильма «Водила»
Netflix опубликовал в Сети трейлер фильма «Водила»

Netflix опубликовал в Сети трейлер ленты «Водила» Джереми Раша. Основного персонажа в картине исполняет актер Фрэнк Грилло, ранее игравший в «Первый мститель:

Компания Netflix купила права на трансляцию фильма «Икар» за 5 млн долларов
Компания Netflix купила права на трансляцию фильма «Икар» за 5 млн долларов

Популярная американская компания Netflix отдала 5 млн долларов за права на трансляцию киноленты «Икар» автора Брайана Фогеля. Данное соглашение стало

Найден утерянный немой фильм о Шерлоке Холмсе
Найден утерянный немой фильм о Шерлоке Холмсе

В Синемантике Франции нашли, якобы утерянный немой фильм о Шерлоке Холмсе 1916 года. Теперь это кино планируют показать во время Французского фестиваля

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости